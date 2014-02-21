8. Folge: Für wen schlägt das Herz bei "Herz von Österreich"?Jetzt kostenlos streamen
Herz von Österreich
Folge 8: 8. Folge: Für wen schlägt das Herz bei "Herz von Österreich"?
93 Min.Folge vom 21.02.2014Ab 6
Für wen schlägt das "Herz von Österreich"? Aus 4.000 BewerberInnen haben sich die Top 64 Acts durchgesetzt. In acht Qualifikationsshows kämpfen die nationalen Topmusiker zuerst um die jeweilige Stimme der kultigsten Juroren des Landes, Stefanie Werger, DJ Ötzi und Lukas Plöchl. Danach gehen diese Top 3 Acts in den nationalen Wahlkampf und ganz Österreich entscheidet mit, wer ins große Live-Finale auf PULS 4 einzieht und damit das "Herz von Österreich" erobert!
