Herz von Österreich

Folge 2: Wer sind die Favoriten bei "Herz von Österreich"?

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 10.01.2014
111 Min.Folge vom 10.01.2014Ab 6

Herz von Österreich auf PULS 4 mit der legänderen Fachjury: Stefanie Werger, DJ Ötzi und Lukas Plöchl.Das ganze Land entscheidet heute wieder per Telefon oder per SMS mit. Die Leitungen sind wie immer geöffnet ab den Zeitpunkt wo unsere Jury entschieden hat, welche drei Kandidaten die Favoriten dieser Herz von Österreich Folge sind.

PULS 4
