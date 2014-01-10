Folge 2: Wer sind die Favoriten bei "Herz von Österreich"?Jetzt kostenlos streamen
Herz von Österreich
Folge 2: Wer sind die Favoriten bei "Herz von Österreich"?
111 Min.Folge vom 10.01.2014Ab 6
Herz von Österreich auf PULS 4 mit der legänderen Fachjury: Stefanie Werger, DJ Ötzi und Lukas Plöchl.Das ganze Land entscheidet heute wieder per Telefon oder per SMS mit. Die Leitungen sind wie immer geöffnet ab den Zeitpunkt wo unsere Jury entschieden hat, welche drei Kandidaten die Favoriten dieser Herz von Österreich Folge sind.
Copyrights:© Puls4