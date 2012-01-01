Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 10Folge 1vom 01.01.2012
Daniel und Laura sind verliebt und glücklich miteinander, und Laura fühlt sich im Kreis seiner Familie immer geborgener. Das ärgert Saskia, die kurzerhand Georg damit beauftragt, die Bauernfamilie finanziell zu durchleuchten. Gleichzeitig versucht Stefan immer noch, Daniel vor Saskia zu warnen - er sieht das Glück der Liebenden in Gefahr. Bernheimer kann sich nicht erklären, was mit ihm los ist. Zusätzlich belasten ihn die permanenten Nachfragen der Kollegen nach seinem Befinden und die Auseinandersetzungen mit dem Burnout-Patienten Wehner. Laura und Stefan stellen fest, dass sie Schwester Magdalena entgegengesetzte Ratschläge bezüglich ihres Liebesproblems geben: Laura rät ihr, zu ihrer Liebe zu Gärtner Paul zu stehen und das Risiko eines Neuanfangs zu wagen, während Stefan dafür plädiert, Verletzungen vorzubeugen und das gesicherte Leben im Kloster nicht aufzugeben. Wie wird sich Magdalena entscheiden?

