Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 180

HerzfrequenzStaffel 10Folge 2vom 02.01.2012
Folge 180

Folge 180Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 2: Folge 180

43 Min.Folge vom 02.01.2012Ab 12

Stefan fürchtet, dass Daniels geplanter Heiratsantrag Saskia auf den Plan rufen wird, um die Liebe zwischen Laura und Daniel zu zerstören. Bernheimer unterstellt Stefan indes, dass er Laura nicht mit einem anderen Mann verheiratet sehen möchte. Unbeirrt konfrontiert Stefan Saskia erneut mit seinem Wissen um ihre Intrige, doch muss er erkennen, dass er Saskia unterschätzt hat. Conrad hat das Gefühl, nicht an Bernheimer heran zu kommen und bittet deshalb Shirley um Hilfe. In beiden wächst inzwischen der Verdacht, dass Bernheimer, genau wie der Patient Wehner, an einem Burnout leidet.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen