Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 19: Folge 197
43 Min.Folge vom 25.01.2012Ab 12
Nur in letzter Sekunde gelingt es Saskia ihre "Fusiocept-Intrige" zu stoppen. Auf die Hochzeit hoffend, will sie Martin nämlich nicht länger zerstören. Damit sie mit ihrem Ehemann in spe einen Neuanfang starten kann, entschließt sich Saskia außerdem, reinen Tisch zu machen und Martin von ihrer großen Lebenslüge zu erzählen. Die Lechners wissen trotz großer Unterstützung von Freunden und Nachbarn nicht, wie sie den Kredit zurückbezahlen sollen. Stefan bezweifelt indes, dass der Lechnerhof nur zufällig in solchen Schwierigkeiten steckt. Er vermutet, dass Saskia ihre Hände im Spiel hat.
Herzflimmern – Die Klinik am See
