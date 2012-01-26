Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

HerzfrequenzStaffel 10Folge 20vom 26.01.2012
43 Min.Folge vom 26.01.2012Ab 12

Laura reagiert empört auf Stefans Anschuldigungen gegen ihre Mutter und gerät anschließend auch mit Daniel in Streit. Der hält es ebenfalls für möglich, dass Saskia in eine Intrige gegen die Lechners verwickelt ist. Nach und nach kommt auch Laura ins Grübeln. Saskia wartet nach der Offenbarung ihrer Lebenslüge auf die Versöhnung mit Martin und seinen Heiratsantrag. Dennoch hält sie sich alle Racheoptionen offen. Bernheimer bittet Martin, ihn wieder Schritt für Schritt in den Klinikalltag einzugliedern. In der Folge fällt es ihm gar nicht so leicht, mit angezogener Handbremse zu arbeiten.

