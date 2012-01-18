Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 14: Folge 192
42 Min.Folge vom 18.01.2012Ab 12
Laura hat Daniels Antrag angenommen und nun geben sie zur Freude ihrer Familien und Freunde ihre Verlobung bekannt. Allerdings zögert Laura, ihrer Mutter Saskia die frohe Botschaft zu überbringen, aus Angst vor deren Reaktion. Währenddessen bemerkt Saskia, wie sie in Bezug auf Conrad immer tiefer in eine Gefühlsfalle rutscht, die sie auf keinen Fall zuschnappen lassen will. Henning kann die Zweifel seines alten Bekannten, der ihm plötzlich als Patient gegenübersteht, durch seine Professionalität zerstreuen. Dennoch wächst in ihm die Angst vor einer Entlarvung.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises