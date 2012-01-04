Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 182

HerzfrequenzStaffel 10Folge 4vom 04.01.2012
Trotz Stefans plötzlicher Ermunterung, Laura nun doch einen Antrag zu machen, sieht sich Daniel dazu nicht in der Lage. Er glaubt weder den richtigen Zeitpunkt, noch die richtigen Worte zu finden. Laura, die sich endlich richtig wohlfühlt in Sonnenberg, irritiert Daniels Nachdenklichkeit. Saskia genießt einen Moment der Nähe mit Conrad, nur um sich im nächsten Augenblick wieder ihrer Fusiocept-Intrige zuzuwenden. Sie möchte unter allen Umständen vermeiden, dass sie sich erneut in Conrad verliebt und deshalb ihren Racheplan aus den Augen verlieren könnte.

