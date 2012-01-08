Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 184
43 Min.Folge vom 08.01.2012Ab 12
Stefan macht Daniel klar, dass er seinen Heiratsantrag an Laura alleine formulieren muss. Daniels Problem: Er hat seine Liebe bisher mit Stefans Worten erklärt und kommt allein nicht weiter. In seiner Note überlegt er sogar, Laura die Wahrheit über die Liebesbriefe zu sagen, was Stefan aber unbedingt verhindern will. Saskia ist gerührt, dass Conrad all die Jahre ihren Glückspfennig behalten hat, aber das kann sie vor ihm nicht zeigen. Erst als sie allein ist, bröckelt ihre Fassade. Wird sie die Manipulation der Fusiocept Medikamente doch noch stoppen?
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises