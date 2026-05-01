Abschied vom CoquihallaJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 11: Abschied vom Coquihalla
40 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Andy weist auf dem Coquihalla Highway den Nachwuchs-Abschlepper Aiden ins Geschäft ein. Er gibt ihm bei der Bergung eines verunglückten Trucks wertvolle Tipps. Merv und sein Kollege helfen derweil einem Lkw-Fahrer, dessen Ladung auf die Straße zu kippen droht. Er hat schwere Stahlrohre geladen, die gesichert werden müssen, bevor er seine Fahrt fortsetzen kann.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-4: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
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