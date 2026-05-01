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Highway Heroes Canada

Kein Leichtgewicht

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 6vom 10.05.2026
Kein Leichtgewicht

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Folge 6: Kein Leichtgewicht

41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Andy und sein neuer Kollege kümmern sich um einen Truck, der von der vereisten Fahrbahn in einen Graben gerutscht ist. Der Lkw liegt auf der Seite und muss so schnell wie möglich entfernt werden, damit der Verkehr rund um den Coquihalla Summit und der dortigen Bremsteststation wieder fließen kann. Als Expertise ist derweil in einem ganz anderen Fall gefragt: Ein Kran soll eine schwere Maschine auf einen Anhänger laden. Al unterstützt das Team mit seinem Abschleppwagen.

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