Schieben, ziehen, schleppenJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 7: Schieben, ziehen, schleppen
41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Weihnachten steht vor der Tür und damit erhöht sich das Verkehrsaufkommen auf den Highways Kanadas - und die Abschleppdienste haben alle Hände voll zu tun: Jamie kümmert sich mit seinem Kollegen um einen Truck, der im Dunkeln direkt hinter einer Kurve liegen geblieben ist. Mike versucht derweil, einen Lkw zu bergen, der nach einem Unfall im Straßengraben liegt. Der Auftrag gestaltet sich allerdings schwierig, weil der Truck stark beschädigt ist. Mike muss improvisieren.
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Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED
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