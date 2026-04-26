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Highway Heroes Canada

Jede Menge Holz

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 2vom 03.05.2026
Jede Menge Holz

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Folge 2: Jede Menge Holz

40 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Ein Lkw kommt nach einer Kollision mit einem Rettungswagen in einem Straßengraben zum Stehen. Damit ist er der zweite verunglückte Truck auf der eisigen Straße, den John bergen muss. Laine hilft seinem Kollegen bei diesem schwierigen Einsatz. Mike kümmert sich indes um einen Lkw, der nach einem Unfall die komplette Fahrbahn für die anderen Verkehrsteilnehmer blockiert. Die Bergung gestaltet sich allerdings schwierig, weil der Truck schwer beschädigt ist.

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