Highway Heroes Canada
Folge 9: Wildwechsel
41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Der 21-jährige Jess übernimmt mit seinem Vater und seinem Bruder einen Abschleppauftrag, der besonderer Vorsicht bedarf: Ein Truck liegt im Straßengraben bei einem Naturschutzzaun. Der Zaun darf bei der Bergung nicht beschädigt werden. Er hält Tiere davon ab, auf den Highway zu gelangen. Al und dessen Sohn kümmern sich derweil um einen Truck, der nach einem Unfall im Schlamm feststeckt. Dafür brauchen die beiden besonderes Equipment.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-4: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution & © Season 4: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution/
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