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Highway Heroes Canada

Der dubiose Fremde

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 3vom 03.05.2026
Der dubiose Fremde

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Folge 3: Der dubiose Fremde

40 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Rob Barber kommt zu einer Unfallstelle, bei der ein Lkw einen Abhang hinuntergerutscht ist, nachdem der Fahrer einem Elch ausweichen musste. Der Truck hat Baumstämme geladen, die vor der Bergung erst einmal umgeladen werden müssen. Der Einsatz wird zur Familienangelegenheit, denn der Fahrer des verunglückten Lkw ist Robs Neffe Chris. Auf einer kleinen Ortsstraße blockiert ein umgekippter Traktor samt Anhänger die Fahrbahn. Chris Mervyn und sein Kollege übernehmen den Fall.

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