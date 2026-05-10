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Highway Heroes Canada

Schweres Gerät, starke Nerven

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 4vom 10.05.2026
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Folge 4: Schweres Gerät, starke Nerven

41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Team MSA kümmert sich um einen Lkw, der von der Straße abgekommen ist und nun eine Menge Diesel verliert. Mit drei Trucks versucht die Crew, das Unfallfahrzeug aus dem Graben zu holen. Weiter westlich auf dem Highway Five muss John Dods einen Lkw bergen, der Lebensmittel geladen hat. Der Anhänger ist komplett zerstört und die Ladung verteilt sich rund um die Unfallstelle. Hilfe erhält John von Jesse und Laine.

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