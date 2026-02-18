Stacks 102, Warum hattest du Splash-Hausverbot?Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 109: Stacks 102, Warum hattest du Splash-Hausverbot?
"Wir sind zum Copyshop gefahren, haben uns bunte Punkte geholt und uns selbst Backstage-Pässe gebastelt" – so fängt die Geschichte vom legendären splash!-Verbot der 102 Boyz an. Stacks102 erzählt ohne Filter, wie sie als broke Truppe aus Ostfriesland mit gezinkten Pässen über Tage hinweg Backstage-Bier abstaubten, bis das jemand spitzkriegte. Das Ergebnis: splash!-Verbot. Und das für mehrere Jahre. Sein Take heute verrät er Podcas-Host Julia mit einem Lächeln im Gesicht: "War gut für’s Image." Aber hinter dem Party-Image steckt viel mehr. Stacks102 spricht offen darüber, wie es ist, wenn sieben Leute sich ALLES teilen – jede Gage, jeden Stream, jeden Euro. "Von Streaming allein leben? Unmöglich." Er arbeitet nebenbei als Produzent und Engineer, weil es sonst einfach nicht reicht. Und trotzdem: Diese Gruppe ist Familie. Mit allem, was dazugehört. Interventionsgespräche. Depressionen. Drogenabhängigkeit. "Da wird losgeweint", sagt er unverblümt. Männerfreundschaften, die tiefer gehen als das Klischee – wo Chapo102 in die Flitterwochen fährt und seinen besten Freund mitnimmt. Wo After-Tour-Depression real ist, weil du drei Wochen mit den Jungs auf Strom bist und dann plötzlich wieder selbst einkaufen musst. Ihm ist es an der Stelle auch wichtig zu sagen, dass man für einen Kumpel da sein und zuhören sollte, wenn man merkt, dass es ihm nicht gut geht. Ihr erfahrt, wie so ein normaler Touralltag bei den 102 Boyz aussieht, was schon für Fails auf der Bühne passiert sind (Spoiler: Bühnenbild fällt auf den DJ), wieso er eigentlich immer ein Grinsen im Gesicht hat und was seiner Meinung nach Hip Hop-Kultur ausmacht. Dann wird's politisch – und zwar richtig. Als Stacks102 unter einem Reaction-Video, in dem ein Mann eine tanzende junge Frau abwertend kommentiert, den mehr oder weniger ironisch gemeinten Kommentar „klassischer AfD-Wähler“ hinterlässt, explodiert anschließend sein Postfach. Menschen, die Adler und Deutschlandflaggen in der Bio haben, beleidigen ihn und positionieren sich klar gegen politische Aussagen im Rap. Seine Reaktion? Eine knallharte Insta-Story: "Wenn du ein Fascho bist, verpiss dich. Hip Hop war schon immer linker Scheiß – wenn du das nicht checkst, hast du unsere Musik nie verstanden."
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