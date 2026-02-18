Greckoe, Sektenmuzik, Samra, Bushido - Wie hast du Deutschrap geprägt?Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 118: Greckoe, Sektenmuzik, Samra, Bushido - Wie hast du Deutschrap geprägt?
61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Greckoe ist der Mann hinter den Kulissen und arbeitet an den erfolgreichsten Tracks von Samra und Bushido mit. Er schreibt Texte und produziert Hits. In dieser Folge erfahrt ihr, wie der junge Rapper aus Berlin-Tempelhof vor 20 Jahren bei Sido und B-Tights Label „Sektenmuzik“ unterschrieb und sich zu einem der gefragtesten Songwriter und Producer Deutschlands entwickelte. Greckoe gibt exklusive Einblicke in sein Handwerk und die Zusammenarbeit mit Rappern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hip Hop Lebt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!