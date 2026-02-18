Rebecca Miro, Wie hat ein "Nein" deine Karriere bestimmt?Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 110: Rebecca Miro, Wie hat ein "Nein" deine Karriere bestimmt?
Stellt euch vor: Ihr seid 19, steht um 6 Uhr morgens an irgendeinem Video-Set, 100 Popstars-Kameras sind auf euch gerichtet und ein wesentlich älterer Regisseur sagt euch, ihr sollt nackt in eine Badewanne steigen. Und ihr sagt: NEIN. Rebecca Miro von den Preluders tat genau das - und wurde so zur "Zicke" der deutschen Musiklandschaft. Ihr erfahrt die komplette Story hinter der legendären Badewannenszene bei Popstars 2003: Wie eine Stunde lang auf sie eingeredet wurde, wie ihr mit Klagen und dem Karriereende gedroht wurde und warum ihre Mutter am Telefon die einzige Unterstützung war. Rebecca spricht offen über den Preis ihres "Neins" - gecancelte Deals, abgestempelt als "schwierig", und Aussagen Jahre später, mit 23: "Dein Gesicht ist verbraucht." Das Gespräch enthüllt krasse Behind-the-Scenes-Details: Die Bands standen von Anfang an fest, wie Sabrina Setlur öffentlich in Rebecca Miros und Faiz Mangats Podcast “Over the Pop” bestätigte. Sex zwischen Kandidat*innen war an der Tagesordnung. Als Band “Preluders” haben Rebecca und ihre Bandkolleginnen mehrere Millionen Singles und Alben verkauft, trotzdem nicht offiziell gewonnen und kein Geld gesehen, da die Verträge nichtig waren. Doch Rebeccas Geschichte endet nicht in der Verzweiflung. Von Hip Hop-Jams über Praktika, in denen sie erst bemitleidet wurde, dass sie ein “gescheiterter” Star sei und sich dann durchsetzte, bis hin zu kostenlosen Hip-Hop-Workshops in Berlin und eigenen Comedy-Shows. Sie kämpft gegen Mobbing an Schulen und zeigt: Ein "Nein" zum falschen Weg kann ein "Ja" zum richtigen sein.Dieses Gespräch ist die perfekte Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe, um einen ganzheitlichen und vor allem ehrlichen Einblick in Rebeccas Lebensrealität zu bekommen.
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