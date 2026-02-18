Ama Thuener, Kann KI Kultur?Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 115: Ama Thuener, Kann KI Kultur?
Markendeals landen, ohne eure Seele zu verkaufen – klingt unmöglich? Amadeus "Ama“ Thuener beweist das Gegenteil. Der Mann mit 500 Sneaker-Paaren im Schrank teilt sich mit Podcast-Host Julia 281 Linkedin Kontakte und hat die Agenturwelt von innen erlebt und weiß genau, wie Communities und Marken authentisch zusammenfinden. Wir tauchen tief ein in die Realität der Agenturarbeit: Was machen diese mysteriösen PR- und Werbeagenturen eigentlich den ganzen Tag? Spoiler: Es ist keine Raketenwissenschaft, aber es braucht das richtige Mindset. Ama erklärt, warum Authentizität wichtiger ist als das dickste Budget und wie ihr Marken so approached, dass sie euch ernst nehmen – ohne euch verbiegen zu müssen. Ihr lernt, warum Kommunikation euer wichtigstes Tool ist (noch vor jedem Portfolio oder Pitch Deck), wie das "1+1=3 Prinzip" bei echten Kollaborationen funktioniert und warum gute Curation und Kontext 2026 einer der gefragtesten Skills sein wird. Amadeus teilt seine Sicht auf KI – und nein, sie wird eure Jobs nicht wegnehmen. Sie ist wie ein Taschenrechner: ein Tool, kein Ersatz für echtes Können. “KI kann keine Culture”! Von seiner kaufmännischen Ausbildung bei der Skateboard-Company Titus, über das Schreiben fürs JUICE Magazin bis zu seiner Arbeit in Top-Agenturen – Amadeus' Karriereweg zeigt, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Sein Mantra: "Culture is Communication." Wer Subkultur versteht und Menschen verbinden kann, hat mehr Wert als jeder klassische Business-Ansatz. Ihr erfahrt konkrete Strategien, wie ihr Marken approached, wann eine Zusammenarbeit Sinn macht (und wann nicht), und was wirklich zählt, wenn es um langfristige Partnerschaften geht. Plus: Wie ihr euch in der Agenturwelt nicht ausnutzen lasst, mit Druck umgeht und erfolgreich seid.
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