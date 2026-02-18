Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hip Hop Lebt

Torky Tork, "Aka Der Coach III" - Hinter den Kulissen

Talk? Now!Staffel 1Folge 123vom 18.02.2026
Torky Tork, "Aka Der Coach III" - Hinter den Kulissen

Torky Tork, "Aka Der Coach III" - Hinter den KulissenJetzt kostenlos streamen

Hip Hop Lebt

Folge 123: Torky Tork, "Aka Der Coach III" - Hinter den Kulissen

56 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Sein Producer-Tape “AKA DER COACH III” ist wie ein Entsafter für Torky Torks übervolle Festplatte. Nach über drei Jahren Wartezeit ist der Berliner Producer endlich zurück und vereint die Crème de la Crème a des Deutschrap(-Untergrunds) auf seiner Platte. Podcast-Host Julia hat in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam mit Torky Tork an dessen drei Producer-Tapes gearbeitet. Heute kommen die beiden im Studio zusammen und sprechen über ihre Zusammenarbeit, teilen persönliche Anekdoten und geben spannende Einblicke hinter die Kulissen.Ihr lernt in diesem Gespräch, warum die „Stem Separation“ per KI den Workflow im Studio revolutioniert, wie man aus verstaubten Beat-Skizzen durch die richtige Künstler*innen-Kombination echte Hits formt und weshalb persönliches Zusammenkommen im Studio durch nichts zu ersetzen ist. Torky Tork gibt tiefe Einblicke in seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Dendemann, Samy Deluxe, K.I.Z oder Audio88 & Yassin.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hip Hop Lebt
Talk? Now!
Hip Hop Lebt

Hip Hop Lebt

Alle 1 Staffeln und Folgen