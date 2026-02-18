Beslik, Wenn Philosophie auf Rap trifftJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 113: Beslik, Wenn Philosophie auf Rap trifft
Kann Philosophie die Party-Mucke ersetzen? Der Düsseldorfer Rapper Beslik hat mehrere Jahre Philosophie studiert, mit den Boloboys die Clubs zum Beben gebracht – und dann alles auf eine Karte gesetzt. Sein Debütalbum "Lieder, die ich geschrieben habe anstatt aus dem Fenster zu springen" ist eine radikale Abkehr von allem, was er bisher gemacht hat. Statt Party gibt's Tiefgang, statt oberflächlichem Spaß rohe Emotionen. In diesem intensiven Gespräch öffnet sich Beslik über eine sehr belastende Phase seines Lebens: Plattenvertrag weg, Finanzamt vor der Tür, kein Geld mehr auf dem Konto. Seine Lösung? Jeden Tag ins Studio gehen und ein Album schaffen, das philosophischer nicht sein könnte. Ihr erfahrt, warum er Kunst seine Art von Therapie ist, was Camus' Absurdismus mit seinem Leben zu tun hat und weshalb die Theodizee-Frage ihn nicht loslässt. Beslik erzählt von seiner Zeit in China, wo er als gefühlt einziger Europäer zu Weihnachten durch eine Stadt mit tausend Ebenen wanderte. Zwischen philosophischen Gedanken über die Gleichgültigkeit der Welt und ehrlichen Momenten über finanzielle Abgründe entsteht ein Bild eines Künstlers, der kompromisslos seinen Weg geht. Warum sollte man sich über alles den Kopf zerbrechen? Wieso ist der Moment das Einzige, was wir wirklich haben? Und kann gute Kunst nur aus Schmerz entstehen? Beslik liefert Antworten, die zum Nachdenken anregen – roh, ehrlich und ohne Filter.
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