Doreen Steinert, Wie selbstbestimmt lebst du?Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 111: Doreen Steinert, Wie selbstbestimmt lebst du?
Habt ihr euch jemals gefragt, was passiert, wenn eine Künstlerin von ihrem eigenen Label hintergangen wird? Doreen, bekannt aus Popstars Band 2004 “Nu Pagadi”, packt aus über Manipulation, Mobbing und die brutale Realität der Musikindustrie. Ihr erfahrt in diesem intensiven Gespräch, wie Doreens Label-Boss die Band systematisch gegeneinander ausspielte und wie sie es heute schafft, endlich selbstbestimmt Musik zu machen. Julia und Doreen sprechen offen über Resilienz, die ständige Konfrontation mit der Vergangenheit und den Mut, sich immer wieder neu zu erfinden. Doreen teilt exklusive Einblicke in ihre neue Schauspielkarriere, erklärt, warum sie täglich auf ihren Ex-Verlobten Sido angesprochen wird und wie sie damit umgeht. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund bei Themen wie Feminismus, Machtmissbrauch und der Frage: Was bedeutet Selbstbestimmung wirklich? Wir erfahren, wofür sie bekannt sein möchte, wenn man sie nicht mehr als „Sido’s Ex“ sieht und ob ihr dieses Abstempeln im Weg steht.Ob ihr Popstars-Fans seid, die Musikindustrie verstehen wollt oder einfach eine ehrliche Geschichte über Durchhaltevermögen sucht – dieses Gespräch zeigt, wie man trotz geschlossener Türen seinen eigenen Weg findet. Plus: Warum Doreen keine Jeans trägt und wem sie mal die Nase gebrochen hat.
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