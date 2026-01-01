Hochsee Cowboys
Folge 10: Blut im Wasser
49 Min.Ab 12
Da die Fangquote gesenkt wurde, müssen die Crews sich neue Strategien ausdenken. Die Pinwheel steuert auf Küstennähe zu. Die Crew will dort auf die Jagd gehen. Die Falcon fährt die gegensätzliche Strategie und fährt weiter raus.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2013 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved