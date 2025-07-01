Hochsee Cowboys
Folge 13: Kampf um die Krone
49 Min.Ab 12
Auch in dieser Saison stehen die Chancen für Dave Carraro von der F/V-Tuna prächtig, wieder Sieger des Fischerwettbewerbs zu werden. Aber seine Konkurrenten sind auf der Hut und legen sich ins Zeug, den Wettstreit dieses Mal für sich zu entscheiden.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved