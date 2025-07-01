Hochsee Cowboys
Folge 15: Finale Fische
48 Min.Ab 12
Bis zum Ziel ist es nun wirklich nicht mehr weit und die Boote Pinwheel und Dot Com wiegen sich in der Gewissheit, dass sie untereinander den Sieg ausmachen können. Doch dann taucht plötzlich die Hot Tuna aus dem Nichts auf.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved