49 Min.Ab 12

Die Hochsee Cowboys können sich nicht beschweren: Sie sind gut in die neue Saison gestartet. Auf hoher See wird der Ton unter den Teilnehmern rauer und der Wettkampfgeist ist zu spüren. Dabei arbeitet jede Crew nach ihrer eigenen Strategie.

