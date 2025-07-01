Hochsee Cowboys
Folge 12: Weit draußen
48 Min.Ab 12
Die Fischer, die sich auf hoher See befinden müssen nun auch überlegen, ob sie die Strategie ändern sollten. Manche von ihnen denken darüber nach, sich auf den Weg Richtung Küste zu machen und dort ihr Glück zu versuchen. Andere wolle bleiben.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved