Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Weit draußen

MOVIESPHEREStaffel 8Folge 12
Weit draußen

Weit draußenJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 12: Weit draußen

48 Min.Ab 12

Die Fischer, die sich auf hoher See befinden müssen nun auch überlegen, ob sie die Strategie ändern sollten. Manche von ihnen denken darüber nach, sich auf den Weg Richtung Küste zu machen und dort ihr Glück zu versuchen. Andere wolle bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen