Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Attack of the Pack

MOVIESPHEREStaffel 8Folge 6
Attack of the Pack

Attack of the PackJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 6: Attack of the Pack

49 Min.Ab 12

Eine Gruppe Boote taucht plötzlich auf und nimmt den Wettbewerbsbooten die Fangplätze weg. Der Ärger ist groß und die Teilnehmer müssen sich überlegen, was sie nun tun wollen. Die Crew der Hot Tuna überlegt, an einer anderen Stelle zu angeln.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen