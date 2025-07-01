Hochsee Cowboys
Folge 9: One For the Money
49 Min.Ab 12
Den Crews ist es gelungen bereits eine ganze Menge Blauflossen-Thunfische zu fischen. Daher wurde entschieden, die Fangquote herabzusetzen. Das bedeutet für die Crews, dass sie sich beeilen müssen, um die oberen Plätze der Rangliste zu ergattern.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved