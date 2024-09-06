Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Staffel 9Folge 20vom 06.09.2024
Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die nächste Dinnerparty steht an, bei der Dion und Carolina nach einem großen Streit getrennt ankommen. Dion erzählt den Kandidaten, was passiert ist und lässt seine Frau in keinem guten Licht dastehen. Währenddessen denkt Matt, dass es zwischen ihm und Kate sehr gut läuft; er bemerkt kleine Fortschritte in ihrer Ehe. Doch seine Frau ist da anderer Meinung und fängt mit ihrem Mann eine lautstarke Diskussion während des Abendessens an.

