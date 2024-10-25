Neuer Ärger mit alten BekanntenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 32: Neuer Ärger mit alten Bekannten
65 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Nach den finalen Dates findet ein Frauen- und Männerabend statt, bei dem über die jeweiligen Beziehungen geredet wird. Ehemalige Kandidaten stoßen ebenfalls dazu. Während die Männer einen lustigen Abend verbringen, gibt es in der Frauenrunde zwischen Tamara und Selin von Anfang an einen Zickenkrieg. Als Carolina und Daniel jeweils in den Gruppen auftauchen, kippt die Stimmung und es kommt zum Streit.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)