Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 18: Zerreissproben
64 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Während die drei frisch verheirateten Pärchen ihre erste Wohnung beziehen, sprechen die restlichen Paare mit ihren Familien und Freunden per Video-Anruf. Die Liebsten der Kandidat:innen haben die letzten Entscheidungszeremonien gesehen und sich eine Meinung über das Geschehen gebildet. Vor allem Mitch wird von Ellas und seinen Eltern stark kritisiert. Ella macht sich Sorgen, dass die Kritik Mitch zum Verlassen des Experiments bewegen wird.
