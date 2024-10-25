Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Letzte Zweifel, letzte Dates

sixxStaffel 9Folge 31vom 25.10.2024
Letzte Zweifel, letzte Dates

58 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Die Ehefrauen werden von ihren Männern zu einzigartigen Dates ausgeführt. Cody organisiert eine Fahrt mit einem Heißluftballon für Selina. Die junge Frau ist begeistert, doch die gute Laune schwindet, als es um das Thema gemeinsame Zukunft geht. Ella und Mitch verbringen einen schönen Tag am Strand. Allerdings kann auch Mitch seiner Frau nicht versichern, dass die beiden das Experiment als Paar verlassen werden.

