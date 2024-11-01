Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 34: Schock im Finale
60 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Der Zeitpunkt für die Erneuerung der Eheversprechen ist gekommen. Die ersten zwei Paare müssen sich nun gut überlegen, ob sie ihre Ehe im wahren Leben fortführen wollen. Olivia ist sich sicher, dass sie zusammen mit Jackson das Experiment verlassen möchte. Doch ihr Ehemann hat große Zweifel, ob ihre Beziehung in der Realität funktionieren kann. Brents und Tamaras Zeit war geprägt von ständigen Höhen und Tiefen. Werden die beiden trotzdem die Show als Ehepaar verlassen?
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)