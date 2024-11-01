Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 34vom 01.11.2024
Folge 34: Schock im Finale

60 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Der Zeitpunkt für die Erneuerung der Eheversprechen ist gekommen. Die ersten zwei Paare müssen sich nun gut überlegen, ob sie ihre Ehe im wahren Leben fortführen wollen. Olivia ist sich sicher, dass sie zusammen mit Jackson das Experiment verlassen möchte. Doch ihr Ehemann hat große Zweifel, ob ihre Beziehung in der Realität funktionieren kann. Brents und Tamaras Zeit war geprägt von ständigen Höhen und Tiefen. Werden die beiden trotzdem die Show als Ehepaar verlassen?

