Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 27: Der Blick von Außen
54 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Ella hat nach dem Gespräch mit ihrem Bruder Bedenken, ob die Fernbeziehung zwischen ihr und Mitch nach dem Experiment halten wird. Deshalb braucht sie einen Rat und geht gemeinsam mit ihrem Ehemann zu einer Wahrsagerin. Selina trifft Codys Eltern bei einem Abendessen. Dabei ergreift sie die Chance und fragt die Mutter ihres Mannes über dessen Kindheit aus. Währenddessen hat sich Al als Ziel gesetzt, Sams Herz zurückzuerobern.
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)