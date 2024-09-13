Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Neue Besen kehren nicht gut

sixxStaffel 9Folge 21vom 13.09.2024
Neue Besen kehren nicht gut

Neue Besen kehren nicht gutJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 21: Neue Besen kehren nicht gut

67 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Die nächste Entscheidungszeremonie steht an und Dion weiß nicht, ob er bleiben oder gehen soll. Obwohl er der Ehe mit Carolina eine Chance geben möchte, glaubt er, dass seine Frau die Beziehung mit ihm bereits aufgegeben hat. Nach dem Gespräch mit ihren Eltern ist sich Sam unsicher, ob sie und Al eine gemeinsame Zukunft haben. Zudem kritisieren die Experten Kates Verhalten gegenüber ihrem Ehemann Matt.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen