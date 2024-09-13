Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 22: Ein Abend eskaliert
63 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Die Paare fahren gemeinsam in ein Resort. Das Ziel ist es, die Beziehung zu stärken und in einem anderen Umfeld Zeit miteinander zu verbringen. Während sich die Männer im Garten mit einem Spiel die Zeit vertreiben, bespricht Dominica mit einer Gruppe Frauen ihr schlechtes Sex-Leben mit Jack. Doch ihr ist nicht bewusst, dass ihr Ehemann in Hörweite steht und die ganze Konversation mitbekommt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)