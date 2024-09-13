Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Ein Abend eskaliert

sixxStaffel 9Folge 22vom 13.09.2024
Folge 22: Ein Abend eskaliert

63 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Die Paare fahren gemeinsam in ein Resort. Das Ziel ist es, die Beziehung zu stärken und in einem anderen Umfeld Zeit miteinander zu verbringen. Während sich die Männer im Garten mit einem Spiel die Zeit vertreiben, bespricht Dominica mit einer Gruppe Frauen ihr schlechtes Sex-Leben mit Jack. Doch ihr ist nicht bewusst, dass ihr Ehemann in Hörweite steht und die ganze Konversation mitbekommt.

