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hörBAR: Jo The Man The Music

ORF2Staffel 1Folge 86vom 23.02.2026
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Folge 86: hörBAR: Jo The Man The Music

6 Min.Folge vom 23.02.2026

Jo The Man The Music heißt bürgerlich Johanna Gußmagg und stammt aus der Steiermark. In Graz hat sie Design studiert - ein Hintergrundwissen, das auch bei ihren Musikvideos und Albumdesigns hilfreich ist. Gußmagg hat erst Mitte 2025 ihren ersten Song veröffentlicht - und es geht steil bergauf: Mit "Soft Skin" hat sie im Jänner ihr erstes Mini-Album veröffentlicht; zuletzt tourte sie sogar international und ist unter anderem in Paris, Amsterdam und Prag aufgetreten. Mit ihrem anderen Projekt, "Dreamboys The Band", nahm sie am deutschen Vorentscheid für den ESC in Wien teil. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 23.02.2026, 22:28 Uhr auf ORF 2.

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