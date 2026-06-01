hörBAR
Folge 85: hörBAR: Anda Morts
6 Min.Folge vom 01.06.2026
Das Linzer Trio Anda Morts sorgt für Aufmerksamkeit. Der Name verweist auf Frontmann Andreas "Anda“ Schneider und auf den rückwärts gelesenen Begriff "Strom“, der gut zur energiegeladenen Musik der Band passt. Den Kulturverein DH5 in Linz, wo Musiker wohnen, proben und auftreten, nutzt auch der Sänger von Anda Morts, den "kulturMONTAG" dort getroffen hat. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 01.06.2026, 22:28 Uhr auf ORF 2.
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