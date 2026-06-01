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hörBAR

hörBAR: Anda Morts

ORF2Staffel 1Folge 85vom 01.06.2026
hörBAR: Anda Morts

hörBAR: Anda MortsJetzt kostenlos streamen

hörBAR

Folge 85: hörBAR: Anda Morts

6 Min.Folge vom 01.06.2026

Das Linzer Trio Anda Morts sorgt für Aufmerksamkeit. Der Name verweist auf Frontmann Andreas "Anda“ Schneider und auf den rückwärts gelesenen Begriff "Strom“, der gut zur energiegeladenen Musik der Band passt. Den Kulturverein DH5 in Linz, wo Musiker wohnen, proben und auftreten, nutzt auch der Sänger von Anda Morts, den "kulturMONTAG" dort getroffen hat. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 01.06.2026, 22:28 Uhr auf ORF 2.

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