Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 17.09.2021: Das Barnstable-Haus
41 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 12
Der Eigentümer des Barnstable-Hauses in Cape Cod, der dort ein Restaurant führte, bat Hans Holzer 1966 um eine Untersuchung, da es Geistererscheinungen gab. Doch bevor Holzer hinfahren konnte, wurde das Lokal verkauft. Nur Monate später meldete sich der neue Eigentümer mit den gleichen paranormalen Problemen – und Hans Holzer führte eine spirituelle Reinigung durch. Jetzt, Jahrzehnte später, sind die übernatürlichen Erscheinungen wieder da. Holzers Tochter Alexandra und ihre Ghosthunter-Kolleg:innen nehmen das historische Gebäude unter die Lupe, um herauszufinden, was die Ursache des Spuks ist.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.