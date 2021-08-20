Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 20.08.2021: Kerzen, Federn, Santería
41 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 12
Seit 50 Jahren gilt das Morris-Jumel-Anwesen in New York als Spukort. Bei einer Séance, die Geisterjäger Hans Holzer 1964 zusammen mit einem Medium abhielt, kam heraus, dass Jumels Frau Eliza ihren Gatten ermordet hatte. Es ist einer von Holzers berühmtesten Fällen, bei dem er zwar den Geist von Stephen Jumel zum Übertritt ins Jenseits bewegen konnte – nicht aber den seiner Witwe. Inzwischen ist das Haus ein Museum, und etliche Besucher berichten von Erscheinungen einer Frau in Schwarz, die offenbar keinen Frieden findet. Das Ghosthunter-Team nimmt die Untersuchungen deshalb wieder auf.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.