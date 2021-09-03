Folge vom 03.09.2021
Das GeisterschiffJetzt kostenlos streamen
Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 03.09.2021: Das Geisterschiff
41 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12
1968 gingen Geisterjäger Hans Holzer und das Medium Sybil Leek in Baltimore, Maryland, an Bord des Kriegsschiffes „Constellation“. Beide hatten schon unzählige Spukorte aufgesucht, doch die von bösen Mächten aufgeladene Energie, die hier herrschte, ließ selbst den abgebrühten Expert:innen das Blut in den Adern gefrieren. Welche grauenvollen Dinge hatten sich im Lauf der Jahrhunderte ereignet? Das Team rund um Holzers Tochter Alexandra rollt den Fall nach über 50 Jahren wieder auf und stößt unter anderem auf die Geschichte von Captain Truxtun, der ein besonders grausames Regiment führte.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.