Rache aus dem Reich der TotenJetzt kostenlos streamen
Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 13.08.2021: Rache aus dem Reich der Toten
41 Min.Folge vom 13.08.2021Ab 12
Das Ghosthunter-Team reist nach San Diego, um das Whaley House zu besuchen. Es wurde 1857 vom Pionier Thomas Whaley erbaut, der dort mit Frau und zwei Töchtern lebte, bis die jüngere, Violet, sich mit einem Schuss in die Brust umbrachte. Wie es heißt, hat der Geist in diesem Haus Violet zum Selbstmord getrieben. Hans Holzer erwähnt in seinen Aufzeichnungen einen Dieb, den man dort gehängt hatte, wo später das Haus erbaut wurde. Inzwischen ist das Whaley Haus ein Museum, in dem aber paranormale Aktivitäten beobachtet werden. Die Ghosthunter wollen Holzers Untersuchung wiederaufnehmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.