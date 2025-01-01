Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 10: Auf gute Nachbarschaft
45 Min.Ab 12
Joa Kenda folgt dem Hilferuf einer verzweifelten Mutter: Als Diana Bates nach Hause kommt, fehlt von ihrer kranken Tochter jede Spur. Auf dem Anrufbeantworter wurde eine dubiose Nachricht hinterlassen, die das Fernbleiben ihrer Tochter von der Schule rechtfertigt - angeblich wegen eines Notfalls in der Familie. Bates weiß jedoch nichts von einem solchen Notfall. Lieutenant Kenda nimmt die Ermittlungen auf.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen