Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 7: Wettlauf gegen die Zeit
45 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Lieutenant Joe Kenda widmet sich einem kniffligen Fall: Eine Lehrerin bricht aus zunächst unerklärlichen Gründen in der Schule zusammen. Im Krankenhaus stellen die Ärzte Vergiftungssymptome bei der Frau fest, die auf eine lebensbedrohliche Substanz in ihrer Wasserflasche hinweisen. Die Ermittler tun alles, um den Mordanschlag schnellstmöglich aufzuklären. Doch vorher müssen sie den Kreis der Verdächtigen eingrenzen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen