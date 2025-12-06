Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Ein Netz aus Lügen

Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 3vom 06.12.2025
Ein Netz aus Lügen

Ein Netz aus LügenJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 3: Ein Netz aus Lügen

45 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

Zwei Personen werden bei einem Raubüberfall verletzt. Offenbar waren die Täter auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Doch die Augenzeugen geben sich wenig kooperativ. Lieutenant Joe Kenda und sein Team sind auf der Spur eines schrecklichen Geheimnisses. Können sie den Fall lösen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen