Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 3: Ein Netz aus Lügen
45 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12
Zwei Personen werden bei einem Raubüberfall verletzt. Offenbar waren die Täter auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Doch die Augenzeugen geben sich wenig kooperativ. Lieutenant Joe Kenda und sein Team sind auf der Spur eines schrecklichen Geheimnisses. Können sie den Fall lösen?
