Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 18: Der bestialische Frauenjäger
46 Min.Ab 12
Eigentlich wollte Elaine Schaffer direkt nach der Arbeit nach Hause fahren, doch dort kommt sie nie an. Wenig später wird außerhalb der Stadt ihre Leiche gefunden. Die Obduktion ergibt, dass Schaffer mit einer Schrotflinte erschossen wurde. Die Ermittlungen führen Joe Kenda direkt in die eigenen Reihen der Polizei, denn die Waffe stammt aus dem Police Department.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
