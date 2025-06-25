Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 2: Blutzeichen
45 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12
Vor einer Tankstelle in Colorado Springs ereignet sich eine schreckliche Bluttat: Ein junger Mann wird mit einigen gezielten Schüssen in die Brust getötet. Kurz vor seinem Tod versucht er mit letzter Kraft, den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis auf seinen Mörder zu geben. Wie sich herausstellt, hatte das Opfer zur Tatzeit Drogen bei sich. Sind seine zwielichtigen Geschäfte etwa der Grund für dieses schreckliche Attentat?
