Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Blutzeichen

Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 2vom 25.06.2025
Folge 2: Blutzeichen

45 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12

Vor einer Tankstelle in Colorado Springs ereignet sich eine schreckliche Bluttat: Ein junger Mann wird mit einigen gezielten Schüssen in die Brust getötet. Kurz vor seinem Tod versucht er mit letzter Kraft, den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis auf seinen Mörder zu geben. Wie sich herausstellt, hatte das Opfer zur Tatzeit Drogen bei sich. Sind seine zwielichtigen Geschäfte etwa der Grund für dieses schreckliche Attentat?

Rive Gauche Television
