Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 8: Tödliche Emotionen
45 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Ein junger Mann wird im Hinterhof eines Supermarkts angeschossen. Lieutenant Joe Kenda nimmt die Ermittlungen auf. Der 20-Jährige erliegt wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Eine Videoaufnahme soll helfen, den Täter zu überführen. Lieutenant Joe Kenda bekommt es außerdem mit einem zweiten Fall zu tun: Ein 97-jähriger Mann wird in die Klinik eingeliefert. Das Pflegeheim behauptet, er sei gestürzt. Doch die Tochter des Opfers hat einen anderen Verdacht.
